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Звезда - Тверь

10.09.2021, Пятница, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион Нова Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур Звезда - Тверь
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 16:00 Звезда 1:0 Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
21 тур
24 апреля, суббота 15:00 Звезда 0:0 Тверь
8 тур
27 сентября, воскресенье 14:30 Тверь 0:0 Звезда
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