Ленинградец - Луки-Энергия

|17 тур
|1 апреля, четверг
|13:00
|Ленинградец
|4:0
|Луки-Энергия
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|13:00
|Луки-Энергия
|1:3
|Ленинградец
|17 тур
|1 апреля, четверг
|13:00
|Ленинградец
|4:0
|Луки-Энергия
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|13:00
|Луки-Энергия
|1:3
|Ленинградец
|12 тур
|5 октября, суббота
|15:00
|Ленинградец
|3:1
|Луки-Энергия
|1/64 финала
|5 августа, понедельник
|18:30
|Луки-Энергия
|1:1
(4:5)п
|Ленинградец
|19 тур
|13 апреля, суббота
|15:00
|Ленинградец
|3:1
|Луки-Энергия
|7 тур
|3 сентября, понедельник
|18:30
|Луки-Энергия
|1:3
|Ленинградец