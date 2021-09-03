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Чертаново - Волна

03.09.2021, Пятница, 16:00 мск Москва, стадион Арена Чертаново Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур Чертаново - Волна
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