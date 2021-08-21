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Шинник - Волна

21.08.2021, Суббота, 18:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 6 тур Шинник - Волна
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 18:00 Волна 0:0
(5:4)п		 Шинник
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 21 августа 2021, 19:40

    Браво Шинник)

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 21 августа 2021, 17:56

    Удачи Шинник)

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