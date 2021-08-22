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Чертаново - Динамо-2

22.08.2021, Воскресенье, 16:00 мск Москва, стадион Арена Чертаново Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 6 тур Чертаново - Динамо-2
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