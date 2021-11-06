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Биолог-Новокубанск - Черноморец

06.11.2021, Суббота, 13:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 17 тур Биолог-Новокубанск - Черноморец
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 19:00 Черноморец 0:3 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
21 тур
28 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 1:0 Биолог-Новокубанск
5 тур
6 сентября, воскресенье 16:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
Россия. Кубок (2020/2021)
1/64 финала
2 сентября, среда 18:30 Черноморец 4:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
15 тур
27 октября, воскресенье 14:00 Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец
Россия. Кубок (2019/2020)
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Черноморец Биолог-Новокубанск
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Биолог-Новокубанск 2:4 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
26 тур
4 мая, суббота 16:00 Черноморец 2:0 Биолог-Новокубанск
12 тур
10 октября, среда 14:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
33 тур
20 мая, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец
17 тур
4 ноября, суббота 16:00 Черноморец 5:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец
8 тур
16 сентября, пятница 18:00 Черноморец 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
20 тур
18 апреля, понедельник 17:00 Черноморец 1:1 Биолог-Новокубанск
8 тур
7 сентября, понедельник 16:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
12 тур
13 октября, понедельник 17:00 Черноморец 1:0 Биолог-Новокубанск
2 тур
12 августа, вторник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
31 тур
19 мая, понедельник 17:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
15 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 17:30 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец
10 тур
9 сентября, воскресенье 18:00 Черноморец 3:1 Биолог-Новокубанск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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