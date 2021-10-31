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Динамо - Биолог-Новокубанск

31.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 16 тур Динамо - Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2021/2022)
1/64 финала
11 августа, среда 18:00 Динамо 3:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
24 тур
15 апреля, четверг 16:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Динамо
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Динамо 3:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
19 тур
14 марта, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо
5 тур
16 августа, пятница 17:00 Динамо 3:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
16 тур
4 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Биолог-Новокубанск
2 тур
3 августа, пятница 17:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
31 тур
11 мая, пятница 17:30 Динамо 1:0 Биолог-Новокубанск
15 тур
21 октября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 3:2 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
18 тур
12 марта, воскресенье 15:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Динамо
4 тур
19 августа, пятница 18:30 Динамо 1:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
23 тур
10 мая, вторник 17:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо
11 тур
28 сентября, понедельник 18:00 Динамо 1:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
27 тур
18 апреля, среда 18:00 Динамо 3:2 Биолог-Новокубанск
11 тур
6 июля, среда 18:30 Биолог-Новокубанск 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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