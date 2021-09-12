СКА - Ротор-2

|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Мх
|32
|25
|5
|2
|62:12
|+50
|80
|2.
|СКА
|32
|24
|4
|4
|71:22
|+49
|76
|3.
|Чайка
|32
|21
|7
|4
|88:24
|+64
|70
|4.
|Форте
|32
|17
|10
|5
|55:31
|+24
|61
|5.
|Черноморец Нв
|32
|18
|6
|8
|70:35
|+35
|60
|6.
|Кубань Холдинг
|32
|15
|9
|8
|46:31
|+15
|54
|7.
|Анжи
|32
|13
|9
|10
|46:35
|+11
|48
|8.
|Легион
|32
|12
|10
|10
|44:31
|+13
|46
|9.
|Биолог-Новокубанск
|32
|11
|11
|10
|50:45
|+5
|44
|10.
|Спартак Нч
|32
|10
|10
|12
|32:28
|+4
|40
|11.
|Дружба
|32
|7
|11
|14
|25:44
|-19
|32
|12.
|Машук-КМВ
|32
|7
|10
|15
|47:54
|-7
|31
|13.
|Туапсе
|32
|12
|2
|18
|36:60
|-24
|29
|14.
|Динамо Ст
|32
|7
|8
|17
|40:57
|-17
|29
|15.
|Ротор-2
|32
|5
|6
|21
|26:74
|-48
|21
|16.
|Алания-2
|32
|2
|6
|24
|32:97
|-65
|12
|17.
|Ессентуки
|32
|2
|4
|26
|16:106
|-90
|10
|* - Туапсе: снято 9