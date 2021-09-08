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Дружба - Биолог-Новокубанск

08.09.2021, Среда, 17:30 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 8 тур Дружба - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
31 тур
28 мая, пятница 17:00 Дружба 0:4 Биолог-Новокубанск
15 тур
14 ноября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 3:1 Дружба
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 17:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
8 тур
8 сентября, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
30 тур
31 мая, пятница 17:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
1 тур
25 июля, среда 19:00 Дружба 1:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 19:00 Дружба 1:1
(4:3)п		 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
23 тур
24 марта, суббота 15:00 Дружба 1:0 Биолог-Новокубанск
7 тур
2 сентября, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 4:0 Дружба
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
15 июля, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 1:5 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
26 тур
7 мая, воскресенье 16:00 Дружба 2:0 Биолог-Новокубанск
12 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
19 тур
11 апреля, понедельник 16:00 Биолог-Новокубанск 0:0 Дружба
7 тур
8 октября, четверг 15:00 Дружба Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:30 Дружба 1:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
20 тур
22 марта, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
10 тур
1 октября, среда 16:00 Дружба 3:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2014/2015)
1/256 финала
1 августа, пятница 18:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
18 тур
15 октября, вторник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
2 тур
17 июля, среда 19:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
22 тур
12 ноября, понедельник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
6 тур
14 августа, вторник 18:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
14 тур
7 августа, воскресенье 18:30 Дружба 2:1 Биолог-Новокубанск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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