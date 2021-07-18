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Лада-Тольятти - Челябинск

18.07.2021, Воскресенье, 16:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 1 тур Лада-Тольятти - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
13 тур
6 октября, воскресенье 13:00 Челябинск 3:0 Лада-Тольятти
3 тур
1 августа, четверг 17:30 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
18 тур
9 апреля, вторник 16:00 Челябинск 2:1 Лада-Тольятти
8 тур
10 сентября, понедельник 16:00 Лада-Тольятти 1:4 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
19 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
7 тур
1 сентября, пятница 15:30 Челябинск 5:1 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
27 тур
4 июня, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 1:3 Челябинск
17 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 1:0 Челябинск
9 тур
9 сентября, пятница 15:30 Челябинск 6:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
19 тур
14 апреля, четверг 17:00 Лада-Тольятти 0:0 Челябинск
18 тур
1 ноября, воскресенье 13:00 Челябинск 7:0 Лада-Тольятти
1 тур
20 июля, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
19 тур
18 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Лада-Тольятти
9 тур
7 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
14 тур
4 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
4 тур
7 августа, среда 16:30 Челябинск 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 15:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 15:30 Челябинск 2:0 Лада-Тольятти
8 тур
2 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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