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Герта - Ливерпуль

29.07.2021, Четверг, 21:20 мск Товарищеские матчи, Июль Герта - Ливерпуль
Товарищеские матчи 2017

29 июля, суббота 19:00 Герта 0:3 Ливерпуль
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