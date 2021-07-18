Крылья Советов - Урал

|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|2:3
|Урал
|6 тур
|17 августа, суббота
|14:00
|Урал
|1:3
|Крылья Советов
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|2:3
|Урал
|6 тур
|17 августа, суббота
|14:00
|Урал
|1:3
|Крылья Советов
|25 тур
|25 апреля, четверг
|18:30
|Крылья Советов
|0:1
|Урал
|11 тур
|20 октября, суббота
|14:00
|Урал
|1:1
|Крылья Советов
|27 тур
|8 мая, понедельник
|14:30
|Урал
|1:3
|Крылья Советов
|13 тур
|5 ноября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|2:2
|Урал
|25 тур
|23 апреля, суббота
|14:30
|Крылья Советов
|1:1
|Урал
|11 тур
|2 октября, пятница
|17:00
|Урал
|1:1
|Крылья Советов
|1/16 финала
|24 сентября, среда
|19:00
|Крылья Советов
|3:1
|Урал
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|16:00
|Урал
|1:1
|Крылья Советов
|9 тур
|21 сентября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|1:1
|Урал
|
|3 июля, среда
|20:00
|Урал
|1:3
|Крылья Советов
|27 тур
|14 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Урал
|10 тур
|4 мая, суббота
|00:00
|Урал
|1:1
|Крылья Советов
|24 тур
|9 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Урал
|7 тур
|20 мая, суббота
|00:00
|Урал
|0:0
|Крылья Советов
|17 тур
|27 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Урал
|8 тур
|24 апреля, воскресенье
|00:00
|Урал
|1:0
|Крылья Советов
|24 тур
|11 августа, среда
|00:00
|Урал
|3:0
|Крылья Советов
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Урал
|Первый этап, 7 тур
|3 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Урал
|Первый этап, 2 тур
|3 сентября, четверг
|00:00
|Урал
|2:0
|Крылья Советов