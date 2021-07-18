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Крылья Советов - Урал

18.07.2021, Воскресенье, 15:00 мск Товарищеские матчи Крылья Советов - Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
8 декабря, воскресенье 14:00 Крылья Советов 2:3 Урал
6 тур
17 августа, суббота 14:00 Урал 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
25 апреля, четверг 18:30 Крылья Советов 0:1 Урал
11 тур
20 октября, суббота 14:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
8 мая, понедельник 14:30 Урал 1:3 Крылья Советов
13 тур
5 ноября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 14:30 Крылья Советов 1:1 Урал
11 тур
2 октября, пятница 17:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Крылья Советов 3:1 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 16:00 Урал 1:1 Крылья Советов
9 тур
21 сентября, суббота 16:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Товарищеские матчи 2013

3 июля, среда 20:00 Урал 1:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
27 тур
14 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Урал 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
8 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Урал 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
24 тур
11 августа, среда 00:00 Урал 3:0 Крылья Советов
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 7 тур
3 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Первый этап, 2 тур
3 сентября, четверг 00:00 Урал 2:0 Крылья Советов
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