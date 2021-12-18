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Люцерн - Серветт

18.12.2021, Суббота, 22:30 мск Швейцария. Суперлига, 18 тур Люцерн - Серветт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
4 тур
22 августа, воскресенье 17:30 Серветт 4:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
33 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Люцерн 3:0 Серветт
19 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Серветт 4:2 Люцерн
18 тур
4 февраля, четверг 20:15 Люцерн 3:0 Серветт
9 тур
28 ноября, суббота 22:30 Серветт 1:3 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
29 тур
8 июля, среда 21:30 Серветт 2:0 Люцерн
26 тур
27 июня, суббота 19:15 Люцерн 2:2 Серветт
14 тур
9 ноября, суббота 21:00 Люцерн 1:2 Серветт
3 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Серветт 1:0 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
36 тур
1 июня, суббота 22:30 Серветт 3:4 Люцерн
23 тур
9 марта, суббота 22:45 Люцерн 1:1 Серветт
15 тур
4 ноября, воскресенье 16:45 Люцерн 1:1 Серветт
7 тур
26 августа, воскресенье 15:45 Серветт 0:2 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
21 апреля, суббота 19:45 Люцерн 3:1 Серветт
24 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Серветт 2:1 Люцерн
18 тур
11 декабря, воскресенье 19:00 Люцерн 1:2 Серветт
9 тур
22 сентября, четверг 21:45 Серветт 0:2 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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