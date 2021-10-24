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Тобол - Шахтер

24.10.2021, Воскресенье, 17:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Тобол - Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2021
13 тур
24 мая, понедельник 17:00 Шахтер 0:3 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2020
22 тур
30 ноября, понедельник 10:00 Шахтер 1:0 Тобол
1 тур
7 марта, суббота 14:00 Тобол 3:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2019
27 тур
22 сентября, воскресенье 13:00 Шахтер 0:1 Тобол
13 тур
31 мая, пятница 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
3 тур
31 марта, воскресенье 12:00 Шахтер 0:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
32 тур
3 ноября, суббота 12:00 Шахтер 2:1 Тобол
12 тур
27 мая, воскресенье 14:00 Шахтер 0:1 Тобол
2 тур
17 марта, суббота 12:00 Тобол 0:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2017
32 тур
28 октября, суббота 12:00 Шахтер 1:1 Тобол
17 тур
25 июня, воскресенье 16:00 Тобол 1:2 Шахтер
7 тур
16 апреля, воскресенье 12:00 Шахтер 1:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
29 тур
1 октября, суббота 15:00 Шахтер 2:3 Тобол
25 тур
26 августа, пятница 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
13 тур
29 мая, воскресенье 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
3 тур
3 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 3:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
28 тур
3 октября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Тобол
24 тур
23 августа, воскресенье 14:00 Тобол 2:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
15 тур
6 июня, суббота 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
5 тур
5 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 4:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
27 июля, воскресенье 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
11 тур
10 мая, суббота 15:00 Шахтер 4:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
18 тур
6 июля, суббота 16:30 Шахтер 2:0 Тобол
8 тур
28 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 1:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 3:0 Тобол
3 тур
25 марта, воскресенье 13:00 Тобол 3:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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