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Актобе - Жетысу

26.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Актобе - Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2021
10 тур
9 мая, воскресенье 13:00 Жетысу 1:5 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2019
23 тур
18 августа, воскресенье 15:00 Жетысу 5:0 Актобе
21 тур
3 августа, суббота 17:00 Актобе 1:2 Жетысу
11 тур
18 мая, суббота 14:00 Жетысу 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
24 тур
25 августа, суббота 18:00 Актобе 2:3 Жетысу
19 тур
21 июля, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Актобе
9 тур
9 мая, среда 16:00 Актобе 1:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2016
14 тур
2 июня, четверг 14:30 Жетысу 1:1 Актобе
4 тур
9 апреля, суббота 17:00 Актобе 3:2 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
18 тур
27 июня, суббота 15:30 Жетысу 1:1 Актобе
8 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 15:00 Жетысу 1:0 Актобе
5 тур
9 апреля, среда 15:00 Актобе 1:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
15 тур
14 июня, пятница 17:00 Жетысу 0:0 Актобе
5 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 Актобе 1:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 17:00 Жетысу 1:1 Актобе
3 тур
25 марта, воскресенье 15:00 Актобе 4:0 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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