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Динамо-Брест - Славия-Мозырь

18.09.2021, Суббота, 17:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Динамо-Брест - Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2021
8 тур
8 мая, суббота 20:30 Славия-Мозырь 1:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2020
18 тур
31 октября, суббота 13:00 Славия-Мозырь 1:1 Динамо-Брест
3 тур
4 апреля, суббота 19:30 Динамо-Брест 1:2 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
20 тур
31 августа, суббота 15:00 Славия-Мозырь 2:4 Динамо-Брест
5 тур
25 апреля, четверг 20:45 Динамо-Брест 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
27 августа, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:2 Динамо-Брест
5 тур
30 апреля, воскресенье 17:30 Динамо-Брест 3:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
10 сентября, суббота 16:30 Славия-Мозырь 1:4 Динамо-Брест
6 тур
7 мая, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
27 сентября, воскресенье 17:30 Динамо-Брест 1:2 Славия-Мозырь
8 тур
31 мая, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 3:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
32 тур
30 ноября, суббота 14:00 Славия-Мозырь 0:1 Динамо-Брест
27 тур
19 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 3:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
17 августа, суббота 18:00 Славия-Мозырь 1:1 Динамо-Брест
10 тур
24 мая, пятница 19:30 Динамо-Брест 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Динамо-Брест 2:0 Славия-Мозырь
21 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 1:2 Славия-Мозырь
10 тур
12 мая, суббота 19:00 Славия-Мозырь 2:1 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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