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Гомель - БАТЭ

02.08.2021, Понедельник, 20:50 мск Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Гомель - БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
3 тур
3 апреля, суббота 14:00 БАТЭ 3:2 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
19 октября, суббота 16:00 БАТЭ 1:1 Гомель
10 тур
1 июня, суббота 19:00 Гомель 0:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 БАТЭ
11 тур
13 июня, среда 18:45 БАТЭ 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
29 июля, суббота 19:00 БАТЭ 3:0 Гомель
1 тур
1 апреля, суббота 19:30 Гомель 1:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
14 августа, пятница 20:30 Гомель 0:0 БАТЭ
3 тур
25 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 БАТЭ 4:0 Гомель
26 тур
5 октября, воскресенье 19:15 Гомель 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
14 тур
22 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
3 тур
13 апреля, воскресенье 15:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:0 Гомель
27 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Гомель 3:2 БАТЭ
10 тур
24 мая, пятница 20:00 БАТЭ 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
23 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Гомель 1:2 БАТЭ
21 тур
17 августа, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
10 тур
12 мая, суббота 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
2 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:0 Гомель
22 тур
20 августа, суббота 21:00 БАТЭ 1:1 Гомель
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Гомель 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 3:0 Гомель
13 тур
10 июля, пятница 00:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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