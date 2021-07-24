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Динамо - Витебск

24.07.2021, Суббота, 20:45 мск Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Динамо - Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2021
2 тур
20 марта, суббота 16:00 Витебск 0:0 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2020
25 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Витебск
10 тур
23 мая, суббота 20:30 Витебск 1:1 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
19 октября, суббота 18:00 Динамо 0:2 Витебск
10 тур
1 июня, суббота 17:00 Витебск 1:3 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
27 тур
3 ноября, суббота 15:00 Витебск 0:1 Динамо
12 тур
18 июня, понедельник 17:00 Динамо 1:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Витебск 1:4 Динамо
15 тур
2 июля, воскресенье 17:00 Динамо 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
24 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Витебск 0:2 Динамо
9 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
21 сентября, понедельник 17:00 Динамо 0:0 Витебск
7 тур
23 мая, суббота 15:00 Витебск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 15:00 Динамо 2:0 Витебск
22 тур
20 августа, суббота 18:00 Динамо 2:2 Витебск
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Витебск 1:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:2 Витебск
17 тур
27 июня, воскресенье 20:00 Витебск 3:1 Динамо
6 тур
28 апреля, среда 18:30 Динамо 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 19:30 Витебск 2:3 Динамо
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо 2:1 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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