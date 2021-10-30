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Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь

30.10.2021, Суббота, 16:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2021
2 тур
19 марта, пятница 18:00 Славия-Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2020
23 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 4:2 Славия-Мозырь
8 тур
9 мая, суббота 15:00 Славия-Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
17 тур
9 августа, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия-Мозырь
2 тур
7 апреля, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия-Мозырь
15 тур
2 июля, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
27 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия-Мозырь
12 тур
15 июня, среда 18:30 Славия-Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
17 августа, понедельник 17:30 Славия-Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ
3 тур
27 апреля, понедельник 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
3 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия-Мозырь
8 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
23 октября, вторник 15:00 Славия-Мозырь 3:2 Торпедо-БелАЗ
15 тур
23 июня, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:0 Торпедо-БелАЗ
4 тур
10 апреля, вторник 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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