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Коломна - Казанка

15.06.2021, Вторник, 17:00 мск Коломна, стадион Авангард Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур Коломна - Казанка
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 17:00 Казанка 2:1 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
1 тур
17 июля, среда 17:00 Казанка 2:1 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
15 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Казанка 3:2 Коломна
3 тур
3 августа, пятница 18:00 Коломна 0:1 Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 14:00 Коломна 1:3 Казанка
4 тур
11 августа, пятница 19:00 Казанка 1:0 Коломна
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