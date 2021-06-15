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Зенит - Тверь

15.06.2021, Вторник, 00:00 мск Иркутск, стадион Труд Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур Зенит - Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 15:00 Тверь 1:1 Зенит
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