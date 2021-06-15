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Чита - Олимп-Долгопрудный

15.06.2021, Вторник, 00:00 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур Чита - Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный 3:0 Чита
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