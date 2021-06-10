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Муром - Коломна

10.06.2021, Четверг, 18:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур Муром - Коломна
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
2 тур
15 августа, суббота 17:00 Коломна 2:3 Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
15 тур
26 октября, суббота 14:30 Коломна 3:4 Муром
3 тур
1 августа, четверг 19:00 Муром 1:0 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
23 тур
11 мая, суббота 14:00 Коломна 2:2 Муром
11 тур
28 сентября, пятница 18:30 Муром 2:1 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 18:30 Муром 1:2 Коломна
12 тур
7 октября, суббота 14:00 Коломна 0:2 Муром
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