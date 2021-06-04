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Зенит - Родина

04.06.2021, Пятница, 00:00 мск Иркутск, стадион Труд Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур Зенит - Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
13 тур
29 ноября, воскресенье 00:00 Родина Зенит
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