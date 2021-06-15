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Динамо Мх - Машук-КМВ

15.06.2021, Вторник, 17:00 мск Каспийск, стадион Анжи-Арена (поле №3) Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур Динамо Мх - Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 4:1 Динамо Мх
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 16:00 Машук-КМВ 1:0 Динамо Мх
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