Черноморец - Легион

|1 тур
|9 августа, воскресенье
|16:30
|Легион
|1:0
|Черноморец
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|16:30
|Легион
|1:0
|Черноморец
|16 тур
|3 ноября, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:0
|Легион
|2 тур
|24 июля, среда
|17:00
|Легион
|1:1
|Черноморец
|17 тур
|11 ноября, воскресенье
|15:00
|Черноморец
|0:1
|Легион
|3 тур
|11 августа, суббота
|16:30
|Легион
|0:1
|Черноморец
|18 тур
|8 ноября, среда
|14:00
|Легион
|1:1
|Черноморец
|2 тур
|28 июля, пятница
|19:00
|Черноморец
|2:0
|Легион
|29 тур
|28 мая, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|3:0
|Легион
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Легион
|0:0
|Черноморец