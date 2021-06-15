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Черноморец - Легион

15.06.2021, Вторник, 18:30 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур Черноморец - Легион
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 16:30 Легион 1:0 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
16 тур
3 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 1:0 Легион
2 тур
24 июля, среда 17:00 Легион 1:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
17 тур
11 ноября, воскресенье 15:00 Черноморец 0:1 Легион
3 тур
11 августа, суббота 16:30 Легион 0:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
18 тур
8 ноября, среда 14:00 Легион 1:1 Черноморец
2 тур
28 июля, пятница 19:00 Черноморец 2:0 Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
29 тур
28 мая, воскресенье 16:00 Черноморец 3:0 Легион
15 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Легион 0:0 Черноморец
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