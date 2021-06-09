Введите ваш ник на сайте

СКА - Черноморец

09.06.2021, Среда, 18:00 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур СКА - Черноморец
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
17 тур
6 марта, суббота 14:30 Черноморец 1:0 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
1 тур
16 июля, вторник 18:30 Черноморец 0:1 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
24 тур
21 апреля, воскресенье 16:00 Черноморец 1:0 СКА
10 тур
30 сентября, воскресенье 15:00 СКА 2:2 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
26 тур
9 апреля, понедельник 17:00 СКА 0:1 Черноморец
10 тур
23 сентября, суббота 18:00 Черноморец 2:0 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
20 тур
26 марта, воскресенье 15:30 СКА 1:0 Черноморец
6 тур
2 сентября, пятница 18:30 Черноморец 0:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
19 тур
11 апреля, понедельник 16:30 СКА 2:0 Черноморец
7 тур
1 сентября, вторник 19:00 Черноморец 2:2 СКА
7 тур
1 сентября, вторник 19:00 Черноморец 2:2 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 00:00 Черноморец 3:0 СКА
13 тур
25 сентября, вторник 17:00 СКА 0:1 Черноморец
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
18 тур
2 августа, понедельник 19:30 Черноморец 2:1 СКА
2 тур
17 апреля, суббота 00:00 СКА 2:3 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
26 тур
9 августа, суббота 19:30 Черноморец 2:0 СКА
6 тур
19 апреля, суббота 16:00 СКА 1:0 Черноморец
...
  • Читайте нас: 