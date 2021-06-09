СКА - Черноморец

|17 тур
|6 марта, суббота
|14:30
|Черноморец
|1:0
|СКА
|17 тур
|6 марта, суббота
|14:30
|Черноморец
|1:0
|СКА
|1 тур
|16 июля, вторник
|18:30
|Черноморец
|0:1
|СКА
|24 тур
|21 апреля, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:0
|СКА
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:00
|СКА
|2:2
|Черноморец
|26 тур
|9 апреля, понедельник
|17:00
|СКА
|0:1
|Черноморец
|10 тур
|23 сентября, суббота
|18:00
|Черноморец
|2:0
|СКА
|20 тур
|26 марта, воскресенье
|15:30
|СКА
|1:0
|Черноморец
|6 тур
|2 сентября, пятница
|18:30
|Черноморец
|0:0
|СКА
|19 тур
|11 апреля, понедельник
|16:30
|СКА
|2:0
|Черноморец
|7 тур
|1 сентября, вторник
|19:00
|Черноморец
|2:2
|СКА
|7 тур
|1 сентября, вторник
|19:00
|Черноморец
|2:2
|СКА
|29 тур
|11 мая, суббота
|00:00
|Черноморец
|3:0
|СКА
|13 тур
|25 сентября, вторник
|17:00
|СКА
|0:1
|Черноморец
|18 тур
|2 августа, понедельник
|19:30
|Черноморец
|2:1
|СКА
|2 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|СКА
|2:3
|Черноморец
|26 тур
|9 августа, суббота
|19:30
|Черноморец
|2:0
|СКА
|6 тур
|19 апреля, суббота
|16:00
|СКА
|1:0
|Черноморец