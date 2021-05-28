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Интер - Динамо

28.05.2021, Пятница, 17:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур Интер - Динамо
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
15 тур
14 ноября, суббота 15:00 Динамо 0:1 Интер
Россия. Кубок (2019/2020)
1/256 финала
20 июля, суббота 19:00 Интер 4:2 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
1 тур
16 июля, вторник 17:00 Динамо 3:0 Интер
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