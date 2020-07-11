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БАТЭ - Славия-Мозырь

11.07.2020, Суббота, 18:30 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Белоруссия. Высшая лига, 17 тур БАТЭ - Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2020
2 тур
28 марта, суббота 15:00 Славия-Мозырь 2:1 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
19 тур
25 августа, воскресенье 20:45 БАТЭ 4:0 Славия-Мозырь
4 тур
20 апреля, суббота 15:00 Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
21 тур
9 сентября, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Славия-Мозырь
6 тур
6 мая, суббота 17:00 Славия-Мозырь 0:6 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:0 Славия-Мозырь
11 тур
10 июня, пятница 18:00 Славия-Мозырь 2:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
10 июля, пятница 18:30 Славия-Мозырь 3:5 БАТЭ
1 тур
10 апреля, пятница 19:00 БАТЭ 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 БАТЭ 6:1 Славия-Мозырь
2 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Славия-Мозырь 0:0 БАТЭ
22 тур
18 октября, четверг 16:00 Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ
11 тур
18 мая, пятница 20:00 БАТЭ 2:1 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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