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Смолевичи - Шахтер

12.04.2020, Воскресенье, 17:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Смолевичи - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
29 тур
24 ноября, суббота 14:00 Смолевичи 0:2 Шахтер
14 тур
1 июля, воскресенье 20:45 Шахтер 1:0 Смолевичи
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