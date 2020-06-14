Генчлербирлиги - Коньяспор

|10 тур
|2 ноября, суббота
|15:00
|Коньяспор
|1:1
|Генчлербирлиги
|10 тур
|2 ноября, суббота
|15:00
|Коньяспор
|1:1
|Генчлербирлиги
|19 тур
|26 января, пятница
|20:00
|Генчлербирлиги
|2:1
|Коньяспор
|2 тур
|21 августа, понедельник
|21:45
|Коньяспор
|3:0
|Генчлербирлиги
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|13:00
|Генчлербирлиги
|2:0
|Коньяспор
|4 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Коньяспор
|1:1
|Генчлербирлиги
|27 тур
|2 апреля, суббота
|13:30
|Генчлербирлиги
|0:1
|Коньяспор
|10 тур
|30 октября, пятница
|19:00
|Коньяспор
|0:0
|Генчлербирлиги
|31 тур
|12 мая, вторник
|16:45
|Коньяспор
|1:0
|Генчлербирлиги
|14 тур
|20 декабря, суббота
|14:30
|Генчлербирлиги
|5:0
|Коньяспор
|22 тур
|23 февраля, воскресенье
|15:30
|Генчлербирлиги
|2:2
|Коньяспор
|5 тур
|21 сентября, суббота
|19:00
|Коньяспор
|1:0
|Генчлербирлиги
|32 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Генчлербирлиги
|2:1
|Коньяспор
|15 тур
|5 декабря, воскресенье
|17:00
|Коньяспор
|2:1
|Генчлербирлиги