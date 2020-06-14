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Генчлербирлиги - Коньяспор

14.06.2020, Воскресенье, 18:30 мск Турция. Суперлига, 27 тур Генчлербирлиги - Коньяспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
10 тур
2 ноября, суббота 15:00 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги
Турция. Суперлига (2017/2018)
19 тур
26 января, пятница 20:00 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
2 тур
21 августа, понедельник 21:45 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги
Турция. Суперлига (2016/2017)
21 тур
19 февраля, воскресенье 13:00 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор
4 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги
Турция. Суперлига (2015/2016)
27 тур
2 апреля, суббота 13:30 Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор
10 тур
30 октября, пятница 19:00 Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
31 тур
12 мая, вторник 16:45 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги
14 тур
20 декабря, суббота 14:30 Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
22 тур
23 февраля, воскресенье 15:30 Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор
5 тур
21 сентября, суббота 19:00 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
15 тур
5 декабря, воскресенье 17:00 Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги
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