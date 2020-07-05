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Санкт-Галлен - Сьон

05.07.2020, Воскресенье, 17:00 мск Швейцария. Суперлига, 28 тур Санкт-Галлен - Сьон
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
24 тур
20 июня, суббота 21:30 Сьон 1:2 Санкт-Галлен
13 тур
2 ноября, суббота 21:00 Санкт-Галлен 3:0 Сьон
8 тур
25 сентября, среда 21:00 Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
33 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:1 Сьон
22 тур
23 февраля, суббота 21:00 Сьон 2:2 Санкт-Галлен
13 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 0:1 Санкт-Галлен
2 тур
29 июля, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:4 Сьон
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
35 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Сьон 3:2 Санкт-Галлен
19 тур
16 декабря, суббота 21:00 Санкт-Галлен 3:2 Сьон
11 тур
15 октября, воскресенье 17:00 Сьон 1:2 Санкт-Галлен
3 тур
6 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
35 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
23 тур
5 марта, воскресенье 15:45 Сьон 1:2 Санкт-Галлен
17 тур
4 декабря, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:1 Сьон
2 тур
30 июля, суббота 18:45 Сьон 2:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
29 тур
20 апреля, среда 20:45 Санкт-Галлен 2:1 Сьон
20 тур
13 апреля, среда 19:30 Сьон 1:1 Санкт-Галлен
11 тур
4 октября, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
2 тур
26 июля, воскресенье 14:45 Сьон 1:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
31 тур
3 мая, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 0:1 Сьон
21 тур
18 марта, среда 20:30 Сьон 3:0 Санкт-Галлен
18 тур
7 декабря, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:0 Сьон
2 тур
26 июля, суббота 22:00 Сьон 1:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
35 тур
15 мая, четверг 22:30 Санкт-Галлен 2:0 Сьон
27 тур
29 марта, суббота 22:45 Сьон 1:1 Санкт-Галлен
17 тур
8 декабря, воскресенье 16:45 Санкт-Галлен 2:0 Сьон
3 тур
28 июля, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
11 мая, суббота 21:45 Санкт-Галлен 5:0 Сьон
20 тур
16 февраля, суббота 22:45 Сьон 1:0 Санкт-Галлен
15 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Санкт-Галлен 0:2 Сьон
8 тур
1 сентября, суббота 21:45 Сьон 0:3 Санкт-Галлен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Сьон
23 тур
5 марта, суббота 19:45 Сьон 2:0 Санкт-Галлен
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 0:2 Санкт-Галлен
6 тур
21 августа, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
36 тур
16 мая, воскресенье 18:00 Сьон 5:1 Санкт-Галлен
19 тур
6 февраля, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:0 Сьон
18 тур
5 декабря, суббота 19:45 Сьон 2:1 Санкт-Галлен
9 тур
12 сентября, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
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