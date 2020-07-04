Портимоненси - Витория Гимараеш

|13 тур
|8 декабря, воскресенье
|18:00
|Витория Гимараеш
|2:0
|Портимоненси
|13 тур
|8 декабря, воскресенье
|18:00
|Витория Гимараеш
|2:0
|Портимоненси
|22 тур
|16 февраля, суббота
|21:00
|Витория Гимараеш
|2:0
|Портимоненси
|5 тур
|23 сентября, воскресенье
|22:30
|Портимоненси
|3:2
|Витория Гимараеш
|26 тур
|11 марта, воскресенье
|14:45
|Портимоненси
|2:1
|Витория Гимараеш
|9 тур
|23 октября, понедельник
|23:00
|Витория Гимараеш
|3:3
|Портимоненси
|24 тур
|18 марта, пятница
|23:15
|Портимоненси
|2:1
|Витория Гимараеш
|9 тур
|1 ноября, понедельник
|23:15
|Витория Гимараеш
|2:0
|Портимоненси