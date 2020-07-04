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Портимоненси - Витория Гимараеш

04.07.2020, Суббота, 21:15 мск Португалия. Примейра, 30 тур Портимоненси - Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2019/2020)
13 тур
8 декабря, воскресенье 18:00 Витория Гимараеш 2:0 Портимоненси
Португалия. Примейра (2018/2019)
22 тур
16 февраля, суббота 21:00 Витория Гимараеш 2:0 Портимоненси
5 тур
23 сентября, воскресенье 22:30 Портимоненси 3:2 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2017/2018)
26 тур
11 марта, воскресенье 14:45 Портимоненси 2:1 Витория Гимараеш
9 тур
23 октября, понедельник 23:00 Витория Гимараеш 3:3 Портимоненси
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
24 тур
18 марта, пятница 23:15 Портимоненси 2:1 Витория Гимараеш
9 тур
1 ноября, понедельник 23:15 Витория Гимараеш 2:0 Портимоненси
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