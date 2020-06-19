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Фамаликан - Брага

19.06.2020, Пятница, 23:15 мск Португалия. Примейра, 27 тур Фамаликан - Брага
Португалия. Примейра (2019/2020)
10 тур
3 ноября, воскресенье 23:15 Брага 2:2 Фамаликан
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