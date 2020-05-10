Витебск - Шахтер

|22 тур
|21 сентября, суббота
|20:45
|Шахтер
|4:0
|Витебск
|7 тур
|12 мая, воскресенье
|17:30
|Витебск
|1:0
|Шахтер
|22 тур
|21 сентября, суббота
|20:45
|Шахтер
|4:0
|Витебск
|7 тур
|12 мая, воскресенье
|17:30
|Витебск
|1:0
|Шахтер
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Витебск
|1:2
|Шахтер
|11 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|2:0
|Витебск
|23 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:0
|Витебск
|8 тур
|16 мая, понедельник
|20:30
|Витебск
|1:3
|Шахтер
|24 тур
|25 октября, воскресенье
|16:00
|Шахтер
|4:1
|Витебск
|11 тур
|22 июня, понедельник
|18:00
|Витебск
|2:2
|Шахтер
|25 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|Витебск
|1:1
|Шахтер
|14 тур
|19 июня, воскресенье
|19:00
|Витебск
|0:2
|Шахтер
|3 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|1:0
|Витебск
|28 тур
|16 октября, суббота
|18:00
|Шахтер
|2:1
|Витебск
|15 тур
|19 июня, суббота
|20:00
|Витебск
|1:3
|Шахтер
|4 тур
|18 апреля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:1
|Витебск