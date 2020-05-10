Введите ваш ник на сайте

Витебск - Шахтер

10.05.2020, Воскресенье, 16:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Витебск - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
21 сентября, суббота 20:45 Шахтер 4:0 Витебск
7 тур
12 мая, воскресенье 17:30 Витебск 1:0 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
31 октября, среда 16:45 Шахтер 2:1 Витебск
2 тур
7 апреля, суббота 16:00 Витебск 2:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 16:00 Витебск 1:2 Шахтер
11 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Шахтер 2:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Шахтер 1:0 Витебск
8 тур
16 мая, понедельник 20:30 Витебск 1:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 4:1 Витебск
11 тур
22 июня, понедельник 18:00 Витебск 2:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Витебск 1:1 Шахтер
14 тур
19 июня, воскресенье 19:00 Витебск 0:2 Шахтер
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 18:00 Шахтер 2:1 Витебск
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Витебск 1:3 Шахтер
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Витебск
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Шахтер
...
  • Читайте нас: 