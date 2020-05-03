Витебск - Славия-Мозырь

|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|14:00
|Витебск
|0:2
|Славия-Мозырь
|15 тур
|25 сентября, среда
|16:30
|Славия-Мозырь
|0:1
|Витебск
|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|14:00
|Витебск
|0:2
|Славия-Мозырь
|15 тур
|25 сентября, среда
|16:30
|Славия-Мозырь
|0:1
|Витебск
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Витебск
|12 тур
|17 июня, суббота
|19:00
|Витебск
|1:0
|Славия-Мозырь
|20 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Витебск
|1:1
|Славия-Мозырь
|5 тур
|30 апреля, суббота
|16:00
|Славия-Мозырь
|0:4
|Витебск
|19 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:30
|Витебск
|0:0
|Славия-Мозырь
|6 тур
|16 мая, суббота
|17:00
|Славия-Мозырь
|4:0
|Витебск