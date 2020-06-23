Тун - Янг Бойз

|12 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:2
|Тун
|8 тур
|25 сентября, среда
|21:00
|Тун
|1:1
|Янг Бойз
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:2
|Тун
|8 тур
|25 сентября, среда
|21:00
|Тун
|1:1
|Янг Бойз
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|5:1
|Тун
|20 тур
|10 февраля, воскресенье
|18:00
|Тун
|1:1
|Янг Бойз
|17 тур
|8 декабря, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|3:2
|Тун
|9 тур
|29 сентября, суббота
|20:00
|Тун
|1:4
|Янг Бойз
|30 тур
|18 апреля, среда
|21:00
|Тун
|2:2
|Янг Бойз
|22 тур
|18 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Тун
|17 тур
|3 декабря, воскресенье
|18:00
|Тун
|3:1
|Янг Бойз
|4 тур
|9 августа, среда
|21:00
|Янг Бойз
|0:4
|Тун
|35 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Тун
|0:0
|Янг Бойз
|23 тур
|4 марта, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|3:2
|Тун
|18 тур
|11 декабря, воскресенье
|18:00
|Тун
|2:3
|Янг Бойз
|3 тур
|6 августа, суббота
|18:45
|Янг Бойз
|4:1
|Тун
|36 тур
|25 мая, среда
|21:30
|Тун
|0:3
|Янг Бойз
|21 тур
|20 февраля, суббота
|22:00
|Янг Бойз
|2:1
|Тун
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|14:45
|Тун
|0:1
|Янг Бойз
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|3:1
|Тун
|28 тур
|19 апреля, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|4:0
|Тун
|22 тур
|1 марта, воскресенье
|15:45
|Тун
|0:0
|Янг Бойз
|16 тур
|23 ноября, воскресенье
|18:00
|Тун
|0:1
|Янг Бойз
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Тун
|35 тур
|15 мая, четверг
|22:30
|Тун
|0:3
|Янг Бойз
|19 тур
|2 февраля, воскресенье
|19:00
|Янг Бойз
|2:1
|Тун
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|19:00
|Тун
|1:0
|Янг Бойз
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:2
|Тун
|36 тур
|1 июня, суббота
|22:30
|Тун
|2:2
|Янг Бойз
|27 тур
|14 апреля, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|1:2
|Тун
|10 тур
|27 сентября, четверг
|21:45
|Тун
|2:1
|Янг Бойз
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:0
|Тун
|34 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Тун
|2:2
|Янг Бойз
|26 тур
|25 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:0
|Тун
|18 тур
|10 декабря, суббота
|20:45
|Тун
|1:1
|Янг Бойз
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|0:2
|Тун