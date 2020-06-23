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Тун - Янг Бойз

23.06.2020, Вторник, 21:30 мск Швейцария. Суперлига, 25 тур Тун - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
12 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:2 Тун
8 тур
25 сентября, среда 21:00 Тун 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 5:1 Тун
20 тур
10 февраля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Янг Бойз
17 тур
8 декабря, суббота 21:00 Янг Бойз 3:2 Тун
9 тур
29 сентября, суббота 20:00 Тун 1:4 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
30 тур
18 апреля, среда 21:00 Тун 2:2 Янг Бойз
22 тур
18 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Тун
17 тур
3 декабря, воскресенье 18:00 Тун 3:1 Янг Бойз
4 тур
9 августа, среда 21:00 Янг Бойз 0:4 Тун
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
35 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Тун 0:0 Янг Бойз
23 тур
4 марта, суббота 19:45 Янг Бойз 3:2 Тун
18 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Тун 2:3 Янг Бойз
3 тур
6 августа, суббота 18:45 Янг Бойз 4:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
36 тур
25 мая, среда 21:30 Тун 0:3 Янг Бойз
21 тур
20 февраля, суббота 22:00 Янг Бойз 2:1 Тун
10 тур
27 сентября, воскресенье 14:45 Тун 0:1 Янг Бойз
4 тур
9 августа, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
28 тур
19 апреля, воскресенье 14:45 Янг Бойз 4:0 Тун
22 тур
1 марта, воскресенье 15:45 Тун 0:0 Янг Бойз
16 тур
23 ноября, воскресенье 18:00 Тун 0:1 Янг Бойз
4 тур
10 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
35 тур
15 мая, четверг 22:30 Тун 0:3 Янг Бойз
19 тур
2 февраля, воскресенье 19:00 Янг Бойз 2:1 Тун
17 тур
8 декабря, воскресенье 19:00 Тун 1:0 Янг Бойз
3 тур
28 июля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:2 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
36 тур
1 июня, суббота 22:30 Тун 2:2 Янг Бойз
27 тур
14 апреля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:2 Тун
10 тур
27 сентября, четверг 21:45 Тун 2:1 Янг Бойз
3 тур
29 июля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:0 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
34 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Тун 2:2 Янг Бойз
26 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:0 Тун
18 тур
10 декабря, суббота 20:45 Тун 1:1 Янг Бойз
6 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:2 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
30 апреля, суббота 22:15 Янг Бойз 0:1 Тун
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Янг Бойз
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Тун
1 тур
17 июля, суббота 19:45 Тун 1:1 Янг Бойз
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