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Портимоненси - Жил Висенте

03.06.2020, Среда, 21:00 мск Португалия. Примейра, 25 тур Портимоненси - Жил Висенте
Португалия. Примейра (2019/2020)
8 тур
26 октября, суббота 17:30 Жил Висенте 1:1 Портимоненси
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