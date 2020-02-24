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ЦСКА - Уфа
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Материалы
24 февраля 2020
13:55
Гончаренко: «У ЦСКА появилась «химия». Но дифирамбы петь пока не хочется»
9
ЦСКА - Уфа
22.02.2020, Суббота, 18:00 мск
Товарищеские матчи
ЦСКА
-
Уфа
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Протокол
История игр
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Россия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
30 октября, среда
19:00
ЦСКА
1:0
Уфа
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
13 тур
20 октября, воскресенье
14:00
Уфа
1:1
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
31 марта, воскресенье
16:30
ЦСКА
2:2
Уфа
7 тур
15 сентября, суббота
16:30
Уфа
0:3
ЦСКА
Товарищеские матчи 2019
23 февраля, суббота
18:00
ЦСКА
2:1
Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
15 апреля, воскресенье
16:30
Уфа
1:1
ЦСКА
12 тур
1 октября, воскресенье
14:00
ЦСКА
0:0
Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
21 апреля, пятница
17:00
Уфа
0:2
ЦСКА
10 тур
14 октября, пятница
19:30
ЦСКА
1:0
Уфа
Товарищеские матчи 2016
11 июля, понедельник
11:30
ЦСКА
1:0
Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда
17:00
Уфа
1:3
ЦСКА
14 тур
31 октября, суббота
14:30
ЦСКА
2:0
Уфа
Россия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
1 марта, вторник
17:00
Уфа
0:2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота
15:45
ЦСКА
5:0
Уфа
11 тур
26 октября, воскресенье
13:30
Уфа
3:3
ЦСКА
Товарищеские матчи 2014
8 июля, вторник
17:00
ЦСКА
1:1
Уфа
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