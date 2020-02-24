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Материалы

ЦСКА - Уфа

22.02.2020, Суббота, 18:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Уфа
Россия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
30 октября, среда 19:00 ЦСКА 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
13 тур
20 октября, воскресенье 14:00 Уфа 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
31 марта, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:2 Уфа
7 тур
15 сентября, суббота 16:30 Уфа 0:3 ЦСКА
Товарищеские матчи 2019

23 февраля, суббота 18:00 ЦСКА 2:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
15 апреля, воскресенье 16:30 Уфа 1:1 ЦСКА
12 тур
1 октября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
21 апреля, пятница 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
10 тур
14 октября, пятница 19:30 ЦСКА 1:0 Уфа
Товарищеские матчи 2016

11 июля, понедельник 11:30 ЦСКА 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 17:00 Уфа 1:3 ЦСКА
14 тур
31 октября, суббота 14:30 ЦСКА 2:0 Уфа
Россия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
1 марта, вторник 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 15:45 ЦСКА 5:0 Уфа
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Уфа 3:3 ЦСКА
Товарищеские матчи 2014

8 июля, вторник 17:00 ЦСКА 1:1 Уфа
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