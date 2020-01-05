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Трелиссак - Марсель

05.01.2020, Воскресенье, 16:15 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Трелиссак - Марсель
Франция. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
11 февраля, четверг 23:00 Трелиссак 0:2 Марсель
Франция. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
10 января, воскресенье 19:30 Трелиссак 0:2 Марсель
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