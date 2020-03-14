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Аланьяспор - Газиантеп

14.03.2020, Суббота, 17:00 мск Турция. Суперлига, 26 тур Аланьяспор - Газиантеп
Турция. Суперлига (2019/2020)
9 тур
26 октября, суббота 17:30 Газиантеп 1:1 Аланьяспор
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