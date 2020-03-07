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Газиантеп - Трабзонспор

07.03.2020, Суббота, 17:00 мск Турция. Суперлига, 25 тур Газиантеп - Трабзонспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
8 тур
19 октября, суббота 17:30 Трабзонспор 4:1 Газиантеп
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