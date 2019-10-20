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Актобе - Окжетпес

20.10.2019, Воскресенье, 14:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 30 тур Актобе - Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2019
20 тур
27 июля, суббота 15:00 Окжетпес 4:0 Актобе
10 тур
12 мая, воскресенье 16:00 Актобе 0:2 Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2017
25 тур
26 августа, суббота 13:00 Окжетпес 0:2 Актобе
19 тур
8 июля, суббота 16:00 Актобе 3:0 Окжетпес
9 тур
29 апреля, суббота 14:00 Окжетпес 2:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа A
30 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Актобе 2:2 Окжетпес
26 тур
12 сентября, понедельник 16:00 Окжетпес 0:3 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2016
18 тур
24 июня, пятница 16:00 Окжетпес 4:1 Актобе
8 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Актобе 1:0 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2015
19 тур
5 июля, воскресенье 17:00 Актобе 4:2 Окжетпес
9 тур
25 апреля, суббота 11:00 Окжетпес 2:3 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 18:00 Актобе 5:2 Окжетпес
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Окжетпес 1:4 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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