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Кроули Таун - Сток Сити

24.09.2019, Вторник, 21:45 мск Англия. Кубок лиги Кроули Таун - Сток Сити
Англия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
19 февраля, воскресенье 16:00 Кроули Таун 0:2 Сток Сити
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