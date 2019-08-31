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Кайсар - Актобе

31.08.2019, Суббота, 16:00 мск Кызылорда, стадион Стадион имени Г. Муратбаева Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Кайсар - Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2019
19 тур
20 июля, суббота 18:00 Кайсар 0:1 Актобе
9 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Актобе 1:3 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2018
33 тур
11 ноября, воскресенье 12:00 Актобе 0:2 Кайсар
22 тур
11 августа, суббота 18:00 Актобе 3:1 Кайсар
1 тур
11 марта, воскресенье 12:00 Кайсар 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
28 тур
24 сентября, воскресенье 14:00 Актобе 0:1 Кайсар
21 тур
22 июля, суббота 18:00 Актобе 1:1 Кайсар
11 тур
6 мая, суббота 15:00 Кайсар 3:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
16 тур
20 июня, суббота 16:00 Кайсар 0:0 Актобе
6 тур
11 апреля, суббота 14:00 Актобе 0:0 Кайсар
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
8 тур
26 октября, воскресенье 13:00 Кайсар 2:2 Актобе
4 тур
20 сентября, суббота 16:00 Актобе 0:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2014
17 тур
22 июня, воскресенье 17:00 Кайсар 2:2 Актобе
7 тур
19 апреля, суббота 15:00 Актобе 3:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2012
26 тур
28 октября, воскресенье 13:00 Актобе 2:0 Кайсар
1 тур
10 марта, суббота 14:00 Кайсар 0:2 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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