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Суонси - Кембридж Юнайтед

28.08.2019, Среда, 21:45 мск Суонси, стадион Либерти Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Суонси - Кембридж Юнайтед
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