Фулхэм - Саутгемптон

|28 тур
|27 февраля, среда
|22:45
|Саутгемптон
|2:0
|Фулхэм
|13 тур
|24 ноября, суббота
|18:00
|Фулхэм
|3:2
|Саутгемптон
|28 тур
|27 февраля, среда
|22:45
|Саутгемптон
|2:0
|Фулхэм
|13 тур
|24 ноября, суббота
|18:00
|Фулхэм
|3:2
|Саутгемптон
|1/32 финала
|6 января, суббота
|18:00
|Фулхэм
|0:1
|Саутгемптон
|24 тур
|1 февраля, суббота
|19:00
|Фулхэм
|0:3
|Саутгемптон
|9 тур
|26 октября, суббота
|20:30
|Саутгемптон
|2:0
|Фулхэм
|19 тур
|26 декабря, среда
|19:00
|Фулхэм
|1:1
|Саутгемптон
|7 тур
|7 октября, воскресенье
|16:30
|Саутгемптон
|2:2
|Фулхэм