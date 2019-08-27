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Фулхэм - Саутгемптон

27.08.2019, Вторник, 21:45 мск Лондон, стадион Крэвен Коттедж Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Фулхэм - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
27 февраля, среда 22:45 Саутгемптон 2:0 Фулхэм
13 тур
24 ноября, суббота 18:00 Фулхэм 3:2 Саутгемптон
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
6 января, суббота 18:00 Фулхэм 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
1 февраля, суббота 19:00 Фулхэм 0:3 Саутгемптон
9 тур
26 октября, суббота 20:30 Саутгемптон 2:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 19:00 Фулхэм 1:1 Саутгемптон
7 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Саутгемптон 2:2 Фулхэм
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