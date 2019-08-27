Ноттингем Форест - Дерби Каунти

|34 тур
|25 февраля, понедельник
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:0
|Дерби Каунти
|22 тур
|17 декабря, понедельник
|22:45
|Дерби Каунти
|0:0
|Ноттингем Форест
|34 тур
|25 февраля, понедельник
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:0
|Дерби Каунти
|22 тур
|17 декабря, понедельник
|22:45
|Дерби Каунти
|0:0
|Ноттингем Форест
|37 тур
|11 марта, воскресенье
|17:30
|Ноттингем Форест
|0:0
|Дерби Каунти
|12 тур
|15 октября, воскресенье
|15:15
|Дерби Каунти
|2:0
|Ноттингем Форест
|38 тур
|18 марта, суббота
|16:00
|Ноттингем Форест
|2:2
|Дерби Каунти
|20 тур
|11 декабря, воскресенье
|15:00
|Дерби Каунти
|3:0
|Ноттингем Форест
|38 тур
|19 марта, суббота
|15:30
|Дерби Каунти
|1:0
|Ноттингем Форест
|16 тур
|6 ноября, пятница
|22:30
|Ноттингем Форест
|1:0
|Дерби Каунти
|26 тур
|17 января, суббота
|15:15
|Дерби Каунти
|1:2
|Ноттингем Форест
|6 тур
|14 сентября, воскресенье
|16:15
|Ноттингем Форест
|1:1
|Дерби Каунти
|37 тур
|22 марта, суббота
|16:15
|Дерби Каунти
|5:0
|Ноттингем Форест
|9 тур
|28 сентября, суббота
|15:15
|Ноттингем Форест
|1:0
|Дерби Каунти
|28 тур
|19 января, суббота
|17:00
|Дерби Каунти
|1:1
|Ноттингем Форест
|8 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:15
|Ноттингем Форест
|0:1
|Дерби Каунти
|29 тур
|13 марта, вторник
|23:45
|Дерби Каунти
|1:0
|Ноттингем Форест
|7 тур
|17 сентября, суббота
|16:00
|Ноттингем Форест
|1:2
|Дерби Каунти
|28 тур
|22 января, суббота
|16:00
|Дерби Каунти
|0:1
|Ноттингем Форест
|24 тур
|28 декабря, вторник
|18:00
|Ноттингем Форест
|5:2
|Дерби Каунти
|28 тур
|30 января, суббота
|16:00
|Дерби Каунти
|1:0
|Ноттингем Форест
|5 тур
|29 августа, суббота
|16:00
|Ноттингем Форест
|3:2
|Дерби Каунти
|
|4 февраля, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|2:3
|Дерби Каунти
|1/16 финала
|23 января, пятница
|22:45
|Дерби Каунти
|1:1
|Ноттингем Форест