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Ноттингем Форест - Дерби Каунти

27.08.2019, Вторник, 21:45 мск Ноттингем, стадион Сити Граунд Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
34 тур
25 февраля, понедельник 22:45 Ноттингем Форест 1:0 Дерби Каунти
22 тур
17 декабря, понедельник 22:45 Дерби Каунти 0:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
37 тур
11 марта, воскресенье 17:30 Ноттингем Форест 0:0 Дерби Каунти
12 тур
15 октября, воскресенье 15:15 Дерби Каунти 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
38 тур
18 марта, суббота 16:00 Ноттингем Форест 2:2 Дерби Каунти
20 тур
11 декабря, воскресенье 15:00 Дерби Каунти 3:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
38 тур
19 марта, суббота 15:30 Дерби Каунти 1:0 Ноттингем Форест
16 тур
6 ноября, пятница 22:30 Ноттингем Форест 1:0 Дерби Каунти
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
26 тур
17 января, суббота 15:15 Дерби Каунти 1:2 Ноттингем Форест
6 тур
14 сентября, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 1:1 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
37 тур
22 марта, суббота 16:15 Дерби Каунти 5:0 Ноттингем Форест
9 тур
28 сентября, суббота 15:15 Ноттингем Форест 1:0 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
28 тур
19 января, суббота 17:00 Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Форест
8 тур
30 сентября, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 0:1 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
29 тур
13 марта, вторник 23:45 Дерби Каунти 1:0 Ноттингем Форест
7 тур
17 сентября, суббота 16:00 Ноттингем Форест 1:2 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
28 тур
22 января, суббота 16:00 Дерби Каунти 0:1 Ноттингем Форест
24 тур
28 декабря, вторник 18:00 Ноттингем Форест 5:2 Дерби Каунти
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
28 тур
30 января, суббота 16:00 Дерби Каунти 1:0 Ноттингем Форест
5 тур
29 августа, суббота 16:00 Ноттингем Форест 3:2 Дерби Каунти
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 22:45 Ноттингем Форест 2:3 Дерби Каунти
1/16 финала
23 января, пятница 22:45 Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Форест
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