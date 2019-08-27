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Кроули Таун - Норвич Сити

27.08.2019, Вторник, 21:45 мск Кроули, стадион Броадфилд Стэдиум Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Кроули Таун - Норвич Сити
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
2 раунд
26 августа, вторник 22:45 Норвич Сити 3:1 Кроули Таун
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