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Кардифф - Лутон Таун

27.08.2019, Вторник, 21:45 мск Кардифф, стадион Кардифф Сити Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Кардифф - Лутон Таун
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
2 тур
10 августа, суббота 17:00 Кардифф 2:1 Лутон Таун
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